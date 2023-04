Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt wird das Haus Bickenalb im ersten Quartal dieses Jahres an den Käufer übergeben. In dem ehemaligen Altenheim bei Mittelbach sollen Ferienwohnungen und Kurzzeitpflegeplätze entstehen. So zumindest hatte es der Investor angekündigt.

Im Juli vergangenen Jahres bestätigte der Projektentwickler Sergio Vaccarello auf Anfrage, dass er das Haus Bickenalb kaufen will. Ferienwohnungen wolle er dort einrichten und das Boardinghouse