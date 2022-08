Am Montag, 22. August, öffnet das Zweibrücker Hallenbad nach vier Wochen Pause wieder. Das Freibad bleibt bis Mitte September geöffnet. Zum Abschluss dürfen Hunde ins Wasser.

Trotz gestiegener Energiepreise: Die Stadtwerke haben weder vor, das Freibad früher zu schließen noch im Hallenbad die Öffnungszeiten zu verkürzen. Allerdings war das bereits während der Coronazeit geschehen: Das Hallenbad hat nicht mehr wie früher ab 8 Uhr auf, sondern ab 9 Uhr (montags ab 10 Uhr), das Freibad öffnet erst um 10 Uhr und schließt um 19 Uhr. „Die Öffnungszeiten, so wie sie jetzt sind, sind okay“, findet Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann. Denn das Problem sei, genug Personal zu finden. Mit den jetzigen Öffnungszeiten könne man beide Bäder bedienen und müsse auch nicht einen Tag ganz schließen. Um dem Personalmangel entgegenzuwirken, bilden die Stadtwerke selbst aus. Zwei Auszubildende lernen derzeit den Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe, wie es etwas sperrig heißt. Sie werden nächstes Jahr fertig.

Die Eintrittspreise fürs Hallenbad bleiben gleich. Was die Stadtwerke jedoch ändern: Mehrfachkarten fürs Freibad sind nur noch bis zum Saisonende 2023 gültig. Sie werden auch gar nicht mehr ausgeben, es gibt – anders als im Hallenbad – nur noch Tageskarten. Was verfällt, sind Karten aus früheren Jahren. Brennemann erinnert sich an einen 80-Jährigen, der eine Mehrfachkarte gehabt habe, die er noch mit D-Mark gekauft habe. Weil er mittlerweile wegen seines Alters nicht mehr schwimmen gehe, sei er gekommen, um sich den Restwert auszahlen zu lassen. „Da hätte er mehr Geld rausbekommen als er damals bezahlt hatte“, erklärt Brennemann, warum die Stadtwerke diesem Wunsch nicht nachkamen.

Juli war „ein starker Monat“

„Wir können froh sein, dass wir in den Sommerferien so einen tollen Sommer haben“, sagt Brennemann über das lang anhaltende gute Wetter. Der Juli sei mit 11.300 Gästen „ein starker Monat“ gewesen. Allerdings macht Zweibrücken die Erfahrung, die auch andere Bäder machen: Wenn es zu heiß ist, kommen die Leute auch weniger.

Das Freibad hat am Samstag, 17. September, zum letzten Mal für reguläre Badegäste geöffnet. Tags drauf, am Sonntag, ist wieder Hundeschwimmen. Die Halter zahlen keinen Eintritt, ihre Hunde dürfen ins Wasser, das dann nicht mehr gechlort ist. Der Eintritt kostet einen Euro pro Pfote, also vier Euro. Der Erlös geht an den Zweibrücker Tierschutzverein.