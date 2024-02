Unbekannte haben Hakenkreuz-Graffitis an eine Hausfassade im Homburger Stadtteil Bruchhof-Sanddorf gesprayt. Wie die Polizei berichtet, beläuft sich der Schaden auf vermutlich mehrere Hundert Euro. Laut Polizei sind mit Sprühfarbe insgesamt zehn Graffitis an dieselbe Hausfassade in der Sickinger Straße angebracht worden. Die Tat sei mutmaßlich im Zeitraum zwischen dem vergangenen Freitag, 9. Februar, 15 Uhr und Sonntag, 11. Februar, 14.30 Uhr, passiert. Wie ein Sprecher der Polizei Homburg auf RHEINPFALZ-Nachfrage am Dienstagvormittag berichtet, hat die Ermittlungen nun der Staatsschutz vom saarländischen Landespolizeipräsidium in Saarbrücken übernommen. Dass rechtswidrige Symbole an Wände oder Hausfassaden gesprüht werden, „kommt immer mal wieder vor“, sagt der Polizeisprecher. Vor dem Hintergrund der verstärkt präsenten rechten Szene käme es in letzter Zeit in Homburg oder seinen Stadtteilen jedoch „nicht zu einem auffälligen Trend“, so der Sprecher weiter. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas von der Straftat mitbekommen haben, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.