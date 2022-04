Im Nunkircher Wald bei Wadern im Nordsaarland hat ein Mann am Donnerstag, 31. März, einen toten Habicht gefunden. Er informierte die Polizei. Diese berichtet, dass der tote Vogel ein Einschussloch am Rücken habe; die Kugel sei vorne an der Brust wieder ausgetreten. Im Vogelkörper habe kein Projektil mehr gesteckt. Bei dem getöteten Habicht, der in der Nähe der Tennisplätze neben dem „Hannejuschtweg“ lag, handelt es sich laut Polizei um einen streng geschützten Greifvogel. Ermittlungen gegen unbekannt laufen. Die Tat müsse sich erst vor wenigen Tagen ereignet haben.