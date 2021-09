„Nebel heißt Leben rückwärts“ - so heißt die neue unterhaltsame Kurz-Hörspielserie des Saarländischen Rundfunks zum alltäglichen Wahnsinn. Madeleine Giese (Kaiserslautern) und Erhard Schmied (Saarbrücken), seit 2008 die Autoren des ARD-Radio-Tatorts für den SR, haben im Wechsel sechs erste Folgen geschrieben. Schauplatz ist ein fiktives Stadttheater in Deutschland: Mit Witz, Charme und einer Spur Anarchie kommt Mittdreißiger Tobias Zerbel ganz gut durchs Leben. Er ist der Pförtner des Theaters. Bei ihm kommen alle vorbei und reden über das, was sie gerade umtreibt: Gender, Datenschutz, falsche Glücksversprechen. Es wird diskutiert, gelacht und auch ein bisschen die Welt gerettet. Die Folgen sind 15 Minuten lag. Sie sind ab Freitag in der ARD-Audiothek verfügbar, als Streaming on demand und Download. Regie führt Cristin König, es sprechen Ole Lagerpusch, Lola Klamroth, Thomas Loibl, Leslie Malton, Rainer Furch, Thomas Balou Martin und René Sydow.