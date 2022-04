Gestatten, ich bin der Neue. Gerhard Müller, seit 7. März Redakteur und angestelltes Mitglied der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Zweibrücken. Hier ergänze ich die Stammbesetzung des Ressorts für die Stadt und das Umland Zweibrücken. Wo ich mich auf manch noch unbekannte Aufgabe stürzen und jede Menge neue Bekanntschaften schließen werde. Ich freu’ mich drauf!

In meinem Fall ist das mit dem „Neuen“ ja so ein Kapitel für sich. Denn immerhin betätige ich mich bereits seit dem Jahr 2000 journalistisch im Auftrag der Zweibrücker RHEINPFALZ-Redaktion. Bislang jedoch nicht als fest angestellter Redakteur. Mit Stift und Schreibblock durfte ich mich bis dato in allererster Linie in der nahen saarländischen Nachbarschaft tummeln: in der Saarpfalz von Blieskastel über Bexbach bis Neunkirchen, in den meisten Fällen jedoch in Homburg. Dort war ich in den vergangenen Jahren Stammgast in Stadtrat und Kreistag sowie überall dort, wo es aus saarländischen Breiten Interessantes für unsere Leserschaft aus Zweibrücken – und natürlich auch aus der Saarpfalz selbst – zu berichten gibt. Eines dürfen Sie mir glauben: Dort gehen die Themen niemals aus. So haben mich etwa die Folgen diverser Affären, die ehemalige Homburger Bürger- und Oberbürgermeister mit der Justiz in Konflikt brachten, des Öfteren als Berichterstatter nach Saarbrücken ans Landgericht geführt. Für meine Nachfolger, die sich künftig um unsere Lokalseite „Aus der Saarpfalz“ kümmern werden, ist mir daher keineswegs bange, was den Nachschub an Stoff betrifft. Und Zweibrückens saarländische Nachbardörfer wie Einöd, Kirrberg, Altheim oder Webenheim liegen uns selbstverständlich weiterhin ganz besonders am Herzen.

Wilde Jahre im Thüringer Wald

Denjenigen, die mich noch nicht kennen, möchte ich an dieser Stelle gern einige biografische Fakten zu meiner Person liefern. Aufgewachsen bin ich in Homburg-Beeden; mein Abitur habe ich 1987 am Homburger Mannlich-Gymnasium gemacht. Erste journalistische Sporen erwarb ich als freier Mitarbeiter, später dann als Volontär bei der saarpfälzischen Presse. 1991, kurz nach der deutschen Wiedervereinigung, verschlug es mich an meine erste Redakteursstelle in Homburgs Partnerstadt Ilmenau im Thüringer Wald: Dort traf man mich in den wilden Nachwendezeiten in der Lokalredaktion der Tageszeitung FREIES WORT an.

Dass ich im Jahr 2000 in die Heimat zurückgekehrt bin, in der ich fortan für die RHEINPFALZ tätig wurde, geschah aus ganz entscheidenden privaten Gründen – der Liebe wegen. Denn seit meiner Hochzeit mit einem Waldmohrer Mädchen wohne ich nun in ihrem Pfälzer Heimatdorf. Und dort ist unsere Familie inzwischen vierköpfig.