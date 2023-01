Die Landtagsfraktion der CDU arbeite gut zusammen und stecke „keineswegs in einer elementaren Krise“. Das sagte der Zweibrücker Landtagsabgeordnete Christoph Gensch am Samstag beim Neujahrsempfang der Zweibrücker CDU. Gensch, der selbst als möglicher Nachfolger genannt wird, sprach damit den kurz vor Weihnachten angekündigten Rücktritt von Fraktionssprecher Christian Baldauf an. Zu diesem Rücktritt hatten ihn Fraktionsmitglieder gedrängt. „Christoph Gensch betonte in seiner Ansprache an die Mitglieder die Geschlossenheit der Landtagsfraktion, kritisierte aber auch die suboptimale Außenkommunikation in der öffentlichen Darstellung“, teilte Pascal Dahler, CDU-Sprecher im Zweibrücker Stadtrat, nach dem Empfang mit.

