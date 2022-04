Am Rand eines Waldweges, der an die Straße „Am Schelmenkopf“ in Homburg-Bruchhof grenzt, hat jemand Fleischstücke am Boden ausgelegt, die offenbar vergiftet waren. Die Polizei meldet, dass sie daraufhin am Mittwochnachmittag, 27. April, vor Ort im Einsatz war. Hundehalter werden nun gebeten, dort auf herumliegende Futterteile besonders zu achten. Bislang gebe es keine Hinweise, ob Hunde von den Ködern tatsächlich vergiftet wurden. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Giftköder weggeräumt. Die Homburger Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06841 1060.