Die Zweibrücker Stadtwerke haben das Freibad unangekündigt geschlossen. Dies bestätigte Geschäftsführer Werner Brennmann auf Nachfrage. Brennemann sagte, das Wetter sei zu schlecht. Es kämen zu wenige Badegäste in das beheizte Bad an der Schließ. Deshalb hätten die Stadtwerke am Dienstagnachmittag entschieden, das Bad für die kommenden Tage komplett zu schließen. Es habe nur geregnet und auch die Wetter-App habe für diese Woche nur Regen und schlechtes Wetter angezeigt. Brennemann: „Wir mussten reagieren. Es macht keinen Sinn, Mitarbeiter im Bad zu haben und es kommen keine Gäste.“ Auf der Internet-Seite der Stadt finde sich ein Hinweis, dass das Bad geschlossen ist. Auf die Kritik, am Freibad selbst finde sich kein Hinweisschild und wer sich spontan zu einer Schwimmrunde entschließe, wisse nicht, woran er sei, entgegnete Brennemann, dort solle auch noch ein Hinweis hinkommen für alle, die vor Ort ein Ticket lösen wollen und vor verschlossenen Türen stehen. Wer am Mittwoch versuchte, ein Online-Ticket für den Mittwoch zu lösen, hatte damit keinen Erfolg. Auf der Ticket-Plattform war zu lesen, dass der Online-Ticketverkauf erst wieder mit Terminen in der kommenden Woche startet. Brennemann verspricht, dass das Bad dann wieder aufhaben wird: „Ab Montag haben wir wieder geöffnet.“ Auch das Freibad in Contwig ist bis einschließlich Sonntag geschlossen. Unser Kommentar dazu.