Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie ist das, wenn fünf Frauen die Hütte abreißen? Um das zu erfahren, musste man am Samstagabend in den Homburger Saalbau gehen. Dort bot das Homburger Frauenkabarett mit „Treffer in der Nachspielzeit“ eine sehr schöne Show. Mittendrin: zwei geschwätzige Darmbakterien, gehässige Altenheimbewohner, Udo Lindenberg - und 700 Besucher.

Es war ein Glückstag, als zwei Ärztinnen, eine Sozialarbeiterin, eine Grundschullehrerin und eine Erzieherin sich entschlossen: Was raus muss, muss raus - und zwar in immer