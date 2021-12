Bis Samstagmorgen haben sich in der Südwestpfalz 25 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Eine Über-90-Jährige aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben verstarb mit einer Sars-Cov-2-Infektion, sie war laut Kreisverwaltung bereits geimpft.

Von den neu infizierten Personen kommen vier aus Pirmasens, 13 aus Zweibrücken, je zwei aus den Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben, Zweibrücken-Land und Dahner Felsenland und je eine aus den Verbandsgemeinden Hauenstein und Pirmasens-Land. Die Inzidenzwerte liegen bei 221 im Kreis, bei 326 in Pirmasens und bei 359 in Zweibrücken. Die Anzahl der aktiven bestätigten Fälle ist um 25 auf 1032 gesunken. Insgesamt wurden bis heute 9138 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. 180 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben.