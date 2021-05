Zu einem Dachstuhlbrand kam am Samstagabend gegen 22.00 Uhr in der Neustraße in Saarbrücken Malstatt. Der Brand entwickelte sich zügig zum Vollbrand.

Die Vermutung der Polizei ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass das Feuer in der Küche ausbrach. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Burbach Malstatt rückten zum Brandgeschehen aus. Zusätzlich zu den Feuerwehren waren die Polizeiinspektion Burbach und die Polizeiinspektion Saarbrücken Stadt mit vor Ort, ebenso zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Durch den Brand sind mehrere Wohnungen des Hauses nicht mehr bewohnbar, den Betroffenen wurden laut Polizeibericht Notunterkünfte bereitgestellt. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden