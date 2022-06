In einem Gottesdienst am Pfingstmontag wird Walter Schneider in Wattweiler zum Ehrenpresbyter ernannt. Gewürdigt wird sein außergewöhnliches Engagement.

„Das Leben von Walter Schneider, der in diesem Jahr 85 Jahre alt wird, zeichnet sich durch ein überdurchschnittliches Engagement in der Kirchengemeinde Wattweiler aus“, urteilt Hans-Jürgen Bechert, Wattweilerer Ruhestandspfarrer und Vorsitzender des Presbyteriums. Schon in jungen Jahren habe sich Walter Schneider in der kirchlichen Jugendarbeit stark engagiert und aktiv mitgeholfen, einen Jugendraum unter der Kirche – den heutigen Gemeindesaal – zu errichten und auszugestalten.

Überdurchschnittlich eingesetzt hat er sich für die Kirchenmusik: Bei Kantor Fritz Sander lernte Schneider das Orgelspiel und spielte sodann fast 70 Jahre lang die Orgel in der Wattweiler Kirche. 56 Jahre leitete er den evangelischen Kirchenchor im Ort.

15 Jahre lang war er Ortsvorsteher

Bechert: „Unter seiner Leitung veranstaltete der evangelische Kirchenchor zahlreiche Konzerte, die über die Ortsgrenze hinaus immer wieder Beachtung fanden. Und immer wieder sang der Chor in Gottesdiensten. Aber auch bei weltlichen Veranstaltungen war der Chor oftmals dabei und bereicherte das Festprogramm.“

Im Presbyterium war Schneider 30 Jahre lang aktiv und kümmerte sich um eine gute Verbindung zum Ortsbeirat, dem er 15 Jahre lang als Ortsvorsteher vorstand. Was Walter Schneider für die Wattweiler Kirchengemeinde geleistet habe, verdiene „Respekt und Anerkennung“, sagt Pfarrer Bechert. Mit der Ernennung zum Ehrenpresbyter werde dies gewürdigt. Das Presbyterium danke aber auch seiner Frau Ingrid, ohne deren „wohlwollende und rücksichtsvolle Unterstützung“ das große Engagement nicht möglich gewesen wäre.

Festgottesdienst ab 10 Uhr

Gemeindepfarrer Reiner Conrad teilt mit, dass Walter Schneider am Pfingstmontag in einem Festgottesdienst ab 10 Uhr die Urkunde überreicht wird. Bei diesem Gottesdienst wird laut Conrad auch das diesjährige Konfirmationsjubiläum gefeiert. Der Kirchenchor wird erstmals seit der Pandemie wieder singen.