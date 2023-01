Wenn der Fahrbahnteiler am Ortseingang von Rimschweiler – aus Richtung Nagelwerk kommend – gebaut wird, fahren die Stadtbusse ab 13. Februar nur noch im Zweistunden-Takt in den Vorort. Grund für die Einschränkung ist die kilometerlange Umleitung über den Flughafen, für die die Busse viel länger brauchen. So können sie ihre üblichen Fahrpläne nicht einhalten. Der geänderte Fahrplan gilt voraussichtlich für neun Wochen. Vom Busbahnhof kommend, fährt die Linie 221 während der Bauzeit ab 13. Februar wie gewohnt bis zur Haltestelle Nagelwerk, von dort geht es dann auf die Autobahn in Richtung Flughafen und über Hornbach und Althornbach nach Rimschweiler. In Hornbach stoppt der Bus an der Schule, in Althornbach in der Ortsdurchfahrt. Dafür werden aber in Rimschweiler die Haltestellen Bahnhof (Hauptstraße), Austraße, Waldstraße und Birkhausen nicht angefahren. Stattdessen wendet der Bus am ehemaligen Bahnhof und fährt in entgegengesetzter Richtung nach Zweibrücken zurück. Der Schulbus zum Hofenfels-Gymnasium fährt morgens bereits um 6.35 Uhr am Rimschweiler Bahnhof ab, verkehrt von dort über Althornbach, Hornbach und Autobahn nach Ixheim. In Ixheim gilt dann ab der Haltestelle Kirchbergstraße der reguläre Fahrplan.