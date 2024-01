Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Überraschung am Freitagmorgen: Der Versteigerungstermin für das frühere Evangelische Krankenhaus wurde abgeblasen. Kurz vor knapp soll ein Kaufinteressent aufgetaucht sein.

Am Freitagmorgen, 10 Uhr, hätte das Gebäude des früheren Evangelischen Krankenhauses am Himmelsberg in einem Saal des Oberlandesgerichts (OLG) zwangsversteigert werden sollen. Im OLG deshalb,