Viele Termine waren schnell ausgebucht. Nun wurde nachgebessert und es werden weitere Termine für das Familienabenteuer der Bergbauerlebniswelt Imsbach angeboten.

„Geheimnis des Grubenschatzes“ heißt das neue Familienabenteuer der Bergbauerlebniswelt Imsbach. Besucher werden auf eine Reise durch ein Jahrhunderte altes Bergwerk mitgenommen. Sie gehen den Erzählungen nach, wonach sich einst in den alten Imsbacher Bergwerken manchmal Räuber versteckt haben. Auf der Flucht sollen sie dabei sogar hin und wieder ihre Beute in der Grube zurückgelassen haben. Womöglich haben auch Bergleute im Laufe der Jahrhunderte Edelsteine in der Grube versteckt – und vergessen mitzunehmen, als das Bergwerk vor rund 100 Jahren geschlossen wurde, da sich der Abbau von Eisenerz nicht mehr lohnte.

Viele Termine für das Familienabenteuer sind ausgebucht, etwa am 10. Mai, 16. Juni – reguläre Führungen durch das Besucherbergwerk Grube Maria im Langental sind noch möglich – und 21. Juli. Wegen der hohen Nachfrage wurden vom Förderverein der Ortsgemeinde und vom Verein Pfälzisches Bergbaumuseum drei Zusatztermine für das Familienabenteuer geschaffen, bei dem Kinder Rätsel lösen und sich als Bergleute ausprobieren können: am Freitag, 10. Mai, um 18 und um 19.30 Uhr (Taschenlampe für den Rückweg mitbringen); am 17. August und am 20. Oktober. Am August-Termin findet zudem ein bayerischer Tag an der Grubenhütte statt. Außerdem findet am 21. Juli in der Bergbauerlebniswelt der Familien-Bergbautag mit Mitmachaktionen und Bühnenprogramm im Tagebau vor der Weißen Grube statt.

Info

Buchungen der Zusatztermine sind im Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Winnweiler unter Telefon 06302 60261 möglich. Im Netz: www.bergbauerlebniswelt-imsbach.de.