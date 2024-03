Die Anwohner der Finkenstraße in Battweiler können wieder ohne Bedenken Wasser aus dem Hahn benutzen. Das war einige Tage nicht möglich, weil Essigsäure in den Leitungen war.

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat die uneingeschränkte Nutzung des Trinkwassers für die Anwohner der Finkenstraße am Montag wieder freigegeben. Die Werte der Analyse vom Wochenende hätten keine Auffälligkeiten mehr gezeigt, teilte Werkleiter Eckart Schwarz am Dienstag mit. Verursacher der Störung war ein Anwohner, der seine Brauchwasseranlage mit hochprozentiger Essigsäure entkalken wollte. „Die Werke konnten durch Spülen der Trinkwasserleitungen eine Ausbreitung der Säure in Battweiler und eine weitere Gefährdung der Anlieger verhindern“, schreibt Schwarz.