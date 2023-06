Der Aufstieg in das deutsche Golf-Oberhaus ist nach dem dritten Spieltag in der 2. Bundesliga für den Ersten Golfclub Westpfalz in weite Ferne gerückt. Auf einem engen Platz in Frankfurt kamen die Hitscherhof-Golferinnen ihrem Saisonziel, dem Nichtabstieg, dennoch erheblich näher. Überzeugen konnte mal wieder die Luxemburgerin Marie Baertz.

„Es war schon sehr anstrengend“, sagte EGW-Teamkapitän Andrea Pfersdorf, die mit ihrem Tross am Sonntag 13 Stunden auf dem Golfplatz verbracht hatte. „Es war heute ein bisschen schwieriges Spiel. Es war extrem heiß. Ich war selbst schon total leer, obwohl ich selbst nicht spiele. Ich habe die Mädels animiert, immer viel zu trinken, Kalorien zu sich zu nehmen“, erklärte Pfersdorf die Krux auf der Golfanlage bei Tabellenführer GC Frankfurt. Dieser holte sich zum dritten Mal in dieser Saison den Tagessieg holte und hat mit einem Bein die Qualifikation zu den Aufstiegsspielen in die 1. Bundesliga geschafft.

Für das EGW-Team spielte wieder einmal die Luxemburgerin Marie Baertz eine klasse Runde. „Marie überstrahlte wieder alles. Sie spielt momentan ein tolles Golf und so richtig frisch auf“, freute sich Pfersdorf. Baertz spielte mit 75 die beste Runde der EGW-Damen, nur einen Schlag über der Platzvorgabe. Die gastgebenden Frankfurterinnen hatten durch Profi Helen Kreuzer, die nur 69 Schläge benötigte, ein absolutes Top-Ergebnis, das ihnen einen deutlichen Vorsprung bescherte. Der Kampf um den zweiten Tagesrang ging diesmal an die Mainzerinnen, weil das zweite richtig starke Ergebnis beim EGW nicht dabei war. Den Hitscherof-Golferinnen fehlten aber nur vier Schläge auf die Frauen aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.

David Janich überzeugt in der Landesliga West

Auch im Vierer an der Seite von Luisa Schwinn habe Baertz klasse gespielt. „Sie haben heute im Vierer fantastisch harmoniert. Das ließ sich gut ansehen“, urteilte Pfersdorf, die auch anmerkte, dass es auf dem engen Platz nicht bei jedem perfekt lief. „Nichtsdestotrotz kämpft hier jeder sein bestes Golfspiel heraus“, merkte die Lehrerin an. Auf der Proberunde am Tag zuvor war EGW-Spielerin Annika Schwinn noch ein besonderes Kunststück gelungen: Sie spielte an Loch neun (Par 5) einen „Albatros“ und blieb damit drei Schläge unter der Vorgabe.

Am dritten Spieltag der Herren-Landesliga West überzeugte beim GC Barbarossa insbesondere EGW-Neuzugang David Janich, der das beste Ergebnis aller Spieler erzielte. Dennoch verpassten die Hitscherhof-Golfer aufgrund des schwächeren Streichergebnisses den vierten Platz gegenüber dem GC Rheinhessen und rutschten damit auf einen Abstiegsplatz zurück. „Jetzt hat der bittere Abstiegskampf begonnen“, sagte dazu EGW-Co-Kapitän Felix Wiese.

Ergebnisse

2. Bundesliga Damen, 3. Spieltag

1. Frankfurter GC 10 (über Par), 2. Mainzer GC 39, 3. Erster Golfclub Westpfalz 43 (Marie Baertz 75, Annika Schwinn 79, Katja Müller 81, Marie Martin 82, Patrizia Schäfer 82, Inga Nahtz 86, Baertz/Luisa Schwinn 78, Müller/Martin 84, Nahtz/Annika Schwinn 86), 4. Marienburger GC 72, 5. G & LC Kronberg 83

Tabelle: 1. Frankfurter GC 15, 2. Erster Golfclub Westpfalz 11, 3. Mainzer GC 10, 4. G & LC Kronberg 5, 5. Marienburger GC 5

Landesliga West 8 Herren, 3. Spieltag

1. GC Barbarossa 44, 2. GC Bostalsee 60, 3. GC Rheinhessen 66, 4. 4. Erster Golfclub Westpfalz 66 (David Janich 76, Lucas Baron 77, Volker Wadle 79, Sander Knapp 86, Christian Baeck 87, Yannick Rheinheimer 89, Tim Baron 90, Daniel Langhauser 96), 5. GC Bensheim 80

Tabelle: 1. GC Barbarossa 13, 2. GC Bostalsee 10, 3. GC Rheinhessen 9, 4. Erster Golfclub Westpfalz 8, 5. GC Bensheim 5.