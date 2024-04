Weil er Schlangenlinien fuhr und durch ungewöhnliche Lenkmanöver auffiel, geriet ein 22-jähriger Autofahrer in das Visier einer Polizeistreife. Der junge Mann war am frühen Samstagmorgen mit seinem Wagen in der Schellweilerstraße in Konken unterwegs und wurde von den Beamten kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,82 Promille. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren – sein Führerschein wurde bereits sichergestellt.