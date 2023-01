Mit gleich zwei Handball-Mannschaften der Wettkampfklasse IV nahm das Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium (HFG) am Donnerstag am Vorrundenentscheid des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ teil. Die HFG-Schüler der Jahrgänge 2010 und jünger, die von Lehrerin Anja Schimmel betreut wurden, spielten in einem Dreierturnier in Osthofen gegen den Ausrichter, die Integrierte Gesamtschule Osthofen. In dem Jungen-Turnier durften im Modus Jeder gegen jeden auch gemischte Mannschaften antreten.

Die HFG-Zweite bestand nach etlichen verletzungsbedingten Absagen nur aus Mädchen des jüngeren Jahrgangs und schlug sich dafür achtbar. Gegen die Gastgeber unterlag sie in zweimal zehn Minuten mit 0:17, gegen die schuleigene erste Mannschaft mit 0:18. Weil das entscheidende Spiel zwischen dem HSG-Team I und der körperlich überlegenen Truppe aus Osthofen 7:7 endete, war die HFG-Mannschaft am Ende Turniersieger und qualifizierte sich für die Zwischenrunde, die bis Mitte Februar gespielt werden soll.