Zum 1. August 2023 bekommt das Pfälzische Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken einen neuen Vizepräsidenten. Zum Nachfolger von Ulf Rüdiger Petry, der Ende Juli in den Ruhestand wechselt, wurde Ernst Friedrich Wilhelm ernannt. Dieser ist seit April 2012 Vorsitzender Richter am 1. OLG-Strafsenat und Senat für Bußgeldsachen. Zuvor war er seit 2009 Vizepräsident des Landgerichts Kaiserslautern. Ernst Friedrich Wilhelm lebt mit seiner Familie in Kaiserslautern, wo er 1961 geboren wurde. Mit Amtsantritt als Vizepräsident wird er von August an neben seinen richterlichen Aufgaben auch Tätigkeiten in der Justizverwaltung übernehmen.