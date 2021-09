Am Samstag haben sich in der Südwestpfalz elf weitere Corona-Fälle bestätigt, davon zwei in Zweibrücken, vier im Landkreis und fünf in Pirmasens. Dies teilte die Kreisverwaltung mit. Für alle drei Gebiete gilt weiterhin die Warnstufe eins. Die Inzidenzwerte sehen so aus: Zweibrücken 53, Landkreis 35 und Pirmasens 102. Auch in dieser Woche kann sich jeder, der möchte, in den Impfzentren Zweibrücken und Pirmasens ohne vorherige Anmeldung impfen lassen, auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Wer 15, 16 oder 17 ist, benötigt eine Einverständniserklärung eines Elternteils. Kinder bis 15 Jahren müssen von einem Elternteil begleitet werden. Der Impfbus steht in dieser Woche jeweils von 8 bis 18 Uhr: Montag, 20. September, in Contwig auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes; am Samstag, 25. September, in Hornbach auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes. Auch hier kann sich jeder ab zwölf Jahren ohne Voranmeldung impfen lassen.