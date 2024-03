Am Ostersamstag sind in der Galerie im Zweibrücker Mannlich-Haus noch einmal Acrylgemälde und Plastiken von Jutta Walter von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Am Samstag, 6. April, öffnet die neue Ausstellung „Sculpturales“.

Die Fotografin Isolde Stein aus Saarlouis und die Künstlergruppe SteinArt aus St. Ingbert stellen ab 6. April in der Galerie im Mannlich-Haus aus.

Uschi Krehbiel, Objekt aus Speckstein Foto: Krehbiel

Die ausdrucksstarken Porträts der künstlerischen Fotografin Isolde Stein zeigen die Wandelbarkeit des Menschen am Beispiel von Modellen. Zur Gruppe SteinArt gehören Uschi Krehbiel, Helga Neumann, Heidi Schwalb, Ingrid Lutz, Christine Ebner-Müller, Annette Schütze, Karin Ecker, Mona Schumann, Ruth Hoffmann-Flierl und Karin Offermanns.

»Bird of Paradise«, Fotografie von Isolde Stein Foto: Stein

Die zehn Frauen haben ihr Atelier im St. Ingberter Beckerturm. Mit gegenständlichen und abstrakten Skulpturen loten sie die Möglichkeiten des Specksteins mit seinen unterschiedlichen Farben, Maserungen und Linien aus.

Info

„Sculpturales“, Fotografien, Objekte, 6. bis 27. April, Zweibrücken, Mannlich-Haus, Herzogstraße 8, samstags 15-18 Uhr.

Vernissage: Samstag, 6. April, 15 Uhr, Laudatio: Franz Walter.