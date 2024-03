Das Zweibrücker Stadtmuseum erhielt ein Vermächtnis: eine Sammlung von 22 Porträts aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Sie zeigen Mitglieder der Familie Süffert (seit 1846 Syffert), die über sechs Generationen mit der Zweibrücker Geschichte verbunden war.

Der Name Süffert ist in Zweibrücken heute nicht mehr bekannt, so Museumsleiterin Charlotte Glück. Die Süfferts kamen aus Rappoltsweiler im Elsass (heute Ribeauvillé), nachdem Pfalzgraf Christian III. von Birkenfeld-Bischweiler-Rappoltstein das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken geerbt hatte. Die Männer der Familie hatten in Zweibrücken und Umgebung hohe Ämter. Sie dienten den Zweibrücker Herzögen ebenso wie Napoleon, den bayerischen Königen, dem Prinzregenten und nach der Reichsgründung auch dem deutschen Kaiser.

Zu den Porträtierten (Ölgemälde, Aquarelle, Fotos) gibt es jeweils einen Lebenslauf sowie Archivmaterial wie Ernennungsurkunden, die zeigen, welche Funktion sie hatten: Oberst, Notar, Hypothenbewahrer. Dazu kommen Familienbücher, das Abiturzeugnis, die Einberufung zum Militär und Ähnliches. „Als die Syfferts nach Zweibrücken kamen, dienten sie dem Herzog, in der französischen Zeit waren sie verarmt, weil sie keinen Dienstherrn mehr hatten, dann standen sie in napoleonischen Diensten, wurden in bayerische übernommen und haben wieder Karriere gemacht“, erläutert Glück. „Dann sind sie aus Zweibrücken weggezogen, denn wenn man zu viel Karriere machte, landete man in damaligen Hauptstadt München“, so Glück weiter. Die letzte Witwe Syffert wurde um 1903 in Zweibrücken beerdigt, die Syfferts hatten ein eigenes Grabfeld auf dem Hauptfriedhof, das dem Bau des Bahneinschnitts zum Opfer fiel (ein Foto ist erhalten). Aber das von dem Ehepaar Elisabeth und Friedrich Syffert um 1838 erbaute Eckhaus Dinglerstraße/Bismarckstraße steht noch.

Es ist eine kleine Ausstellung in drei Räumen im Erdgeschoss des Stadtmuseums, sie schließt sich an die drei Räume der Ausstellung zu den Pfalzgrafen Friedrich Michael und Carl Theodor an.

Info

„Vom Herzogtum zur Kaiserzeit. Die Zweibrücker Familie Syffert, treue Diener des Staates“, Stadtmuseum Zweibrücken, Herzogstraße 9-11, 16. März bis 26. Mai, Ausstellungseröffnung, Freitag, 15. März, 18 Uhr.