Für die Zweibrücker Narren und Närrinnen gibt es gute Nachrichten. Zum Faschingsumzug am Dienstagnachmittag scheint Petrus ein Einsehen zu haben, und er hält an diesem Tag seine Schleusen dicht. Sonne pur bei 15 Grad wie vor einem Jahr sind zwar nicht zu erwarten, aber bei trockenem Wetter und 9 Grad am Nachmittag herrscht passables Umzugswetter. Ein schwacher Zwischenhocheinfluss bestimmt unser Wetter mit vielen Wolken und nur wenigen Auflockerungen. Der Wind weht leicht bis mäßig aus Richtung Südwesten. Am Mittwoch etwas Regen bei 10 Grad.