Als wäre (fast) nichts gewesen, hat die Stadt Kaiserslautern ihr Konzertprogramm der Saison 2020/21 vorgestellt. Ein Höhepunkt dürfte die Uraufführung der Orchesterfantasie „Barbarossa“ sein, die der Komponist Marc-Aurel Floros im Auftrag der Stadt geschaffen hat.

Der 49-jährige Musiker aus Hamburg ist dem Lauterer Publikum bereits als Schöpfer einer „Luther“-Sinfonie bekannt, die 2017 gleichfalls als Auftragswerk der Stadt Kaiserslautern entstand und zu Beginn des Folgejahrs in der Fruchthalle uraufgeführt wurde. Das Opus „Barbarossa“ soll im kommenden November am gleichen Ort erklingen. Interpretiert wird es von der Pianistin Anna Fedorova und dem Orchester des Pfalztheaters, das ab der neuen Saison vom neuen Generalmusikdirektor Daniele Squeo geleitet wird.

Squeo – 35 Jahre alt und gebürtiger Italiener – ist derzeit noch Kapellmeister am Badischen Staatstheater in Karlsruhe und tritt am Pfalztheater die Nachfolge des scheidenden Orchesterchefs Uwe Sandner an. Er bescheinigte der Lautermetropole ein „großartiges musikalisches Angebot“. Kaiserslautern sei „eine tolle Stadt mit einem tollen Orchester“.

Komponisten aus Osteuropa im Fokus

Innerhalb der städtischen Konzertreihe führt das Instrumentalensemble des Theaters unter anderem Werke von Dvorak, Mussorgski und Luigi Dallapiccola (18. Dezember) sowie eine Suite von Strawinski (19. Dezember) auf. Für April 2021 sind „Liebesgrüße aus dem Osten“ mit der hiesigen Pianistin Sachiko Furuhata sowie eine Hommage zum 100. Geburtstag von Astor Piazzola (21. Mai) geplant. Die übrigen Klassikkonzerte teilen sich auch diesmal die Radio-Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern (Chefdirigent: Pietari Inkinen) und die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Leitung von Michael Francis. Beide Klangkörper pflegen ebenso wie das Pfalztheater-Orchester seit Jahren eine feste Partnerschaft mit der Stadt.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt 2020/21 auf Komponisten aus Osteuropa, die unter anderen durch sinfonische Werke von Rachmaninow, Smetana, Bartok und Pauer repräsentiert werden. In den Kammerkonzerten sind die Violinistin Viviane Hagner, der Harfenist Xavier de Maistre sowie das Minguet-Quartett zu erleben, das ein Programm mit „Böhmischen Landschaften“ zu Gehör bringt. Renommierte Künstler wie der Pianist Joseph Moog, die Geigerin Lina Tur Bonet, der Bariton Bo Skovhus und der Countertenor Andreas Scholl runden das kammermusikalische Angebot ab. Im Übrigen stehen auch wieder die beliebte Reihe „Sonntags um 5“ und die „Konzerte à la Carte“ auf dem Programm. Die bundesweit einmaligen Ereignisse auf der „Jazzbühne“ warten mit südamerikanischem Pop, Modern Jazz und einem Auftritt des Nato-Jazzorchesters auf.

Schritt für Schritt zurück zur Normalität

Für die nach 2019 zweite Auflage eines Literatur-Festivals sind 15 Veranstaltungen geplant, unter anderem Lesungen mit den populären Schauspielern Klaus Maria Brandauer und Suzanne von Borsody, der Autorin Elke Heidenreich sowie dem Synchron- und Hörbuchsprecher Christian Brückner. Kooperationspartner hierbei sind die Buchhandlung „Blaue Blume“, die Thalia-Kette, SWR, Pfalzbibliothek und die Universität. Daneben bleibt es bei den literarisch-musikalischen Soiréen im Theodor-Zink-Museum und den Aktivitäten des privaten Salons Schmitt, dessen Geschäftsführer Michael Halberstadt gestern feststellte, die Corona-Krise habe „die freie Szene sehr unfrei gemacht“.

Gleichwohl sprach Kulturamtschef Christoph Dammann vom erbrachten Beweis, „dass wir nach der Corona-bedingten Schließung Schritt für Schritt wieder zu einem geregelten Konzertbetrieb zurückkehren können“. Immerhin habe der Einschnitt „uns noch einmal bewusst gemacht, wie wertvoll und wichtig die direkte Beschäftigung mit Kultur für uns alle ist“. Die in den vergangenen Jahren erreichte Auslastungssteigerung von 64 auf über 80 Prozent habe man bis zum „Lockdown“ halten können. Dammann ist daher sicher, „dass wir das Vertrauen des Publikums zurückgewinnen können“.

Dennoch ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, welche Platzkapazitäten in den kommenden Monaten zur Verfügung stehen. Dammann verwies auf Nordrhein-Westfalen, wo seit der vergangenen Woche die Theater- und Konzertsäle wieder komplett besetzt werden können, sowie die Regelung bei den demnächst startenden Salzburger Festspielen. In Kaiserslautern startet der Vorverkauf voraussichtlich erst Ende August.

