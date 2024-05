Zwei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend einen 44-jährigen Hochzeitsgast zusammengeschlagen. Wie die Polizei meldet, ereignete sich die Tat gegen 21.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Veranstaltungshalle in der Mannheimer Rheingoldallee. Den Ermittlungen zufolge war zuvor ein Streit zwischen den drei Beteiligten eskaliert. Daraufhin schlugen die beiden Täter dem 44-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Als dieser zu Boden sackte, attackierten sie ihn mit Fußtritten, ehe sie von ihrem Opfer abließen und zu Fuß in Richtung Strandbad flüchteten. Zeugen verständigten die Polizei. Der 44-Jährige wurde zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer der Schläger soll etwa 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein sowie eine breite Statur, längere zurückgegelte Haare, einen Bart und eine Tätowierung auf der Stirn haben. Hemd, Hose und Anzugweste, die er trug, sollen schwarz gewesen sein. Mit einem weißen Hemd soll der zweite Täter bekleidet gewesen sein. Er soll etwa 30 Jahre alt, 1,90 Meter groß und von kräftiger Statur sein sowie nach hinten gegelte braune lange Haare und einen kurzen Bart haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 833970.