Nach einem mühseligen Tauziehen um die Macht im Rathaus bis Aschermittwoch, eroberten am Samstag die fünf Zweibrücker Karnevalvereine (KVZ, CGH, HFZ, FZG und ZFF) den Stadtschlüssel. Auch dieses Jahr lief es wegen Corona wie im Jahr zuvor etwas anders ab als üblicherweise am ersten Samstag im Januar. Nur die vier Präsidenten der Vereine KVZ, CGH, HFZ und FZG sowie die Prinzessin der ZFF traten zum Sturm aufs Rathaus an. Um alle Mitglieder der Vereine und die Zweibrücker Bürger daran teilhaben zu lassen, wurde extra ein Film gedreht, der in den sozialen Medien (Facebook und Instagram) zu sehen ist.