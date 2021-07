Die Polizei berichtet von betrügerischen Handwerkern, die einen Hauseigentümer in Brenschelbach mit Dachdeckerarbeiten geprellt haben. Am Dienstag, 27. Juli, hätten sich drei Männer gegen 10.15 Uhr in der Ormersweiler Straße als Dachdecker ausgegeben. Mit dem Hausbesitzer hätten sie ausgemacht, gegen Entlohnung in zweistelliger Euro-Höhe die Dachrinne zu erneuern. Nach getaner Arbeit habe das Trio dann jedoch einen hohen dreistelligen Betrag verlangt. Der Brenschelbacher habe bezahlt. Zeugen beziehungsweise andere Betrogene werden von der Polizei Homburg gebeten, sich unter Telefon 06841/1060 zu melden.