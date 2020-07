Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizei Pirmasens haben am Mittwoch in Zweibrücken eine sogenannte Indoorplantage mit 50 Cannabispflanzen sichergestellt. Ein 25-Jähriger und seine zwei Jahre jüngere Freundin sollen die Pflanzen gezüchtet haben. Nach einem Hinweis seien die Ermittler den beiden Zweibrückern auf die Schliche gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Während der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass beide „Cannabisanbau im größeren Stil“ betrieben. Bei der Durchsuchung der Wohnung am Mittwoch fand die Polizei „eine professionell angelegte Indooranlage“ mit „50 fast erntereifen Cannabispflanzen“. Da der 25- und die 23-Jährige so viele Pflanzen gezüchtet haben, gehen die Rauschgiftermittler davon aus, „dass zumindest ein Teil davon für den Weiterverkauf im Raum Zweibrücken bestimmt war“. Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft auf Anfrage nicht.