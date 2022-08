Am Donnerstag gegen 16 Uhr war der schweißtreibende Höhepunkt erreicht. 36,9 Grad Celsius zeigte das Thermometer an der Wetterstation von Patrick Lang in Zweibrücken-Ernstweiler an. Lang misst nach internationalem Standard (Messpunkt zwei Meter über Rasenfläche) und vermeldet: Für 2022 war das der Höchstwert. Der 4. August geht als bislang heißester Tag des Jahres in Zweibrücken in die langjährigen Aufzeichnungen ein.

Vom heißesten Tag ever trennt ihn aber deutlich mehr als ein Grad Celsius. Der Rekord datiert auf den 25. Juli 2019, als 38,6 Grad gemessen wurden. Mit 38,3 Grad war es am heißesten Tag des Jahres 2003 auch noch belastender.

Wer besonders unter der Hitze am Donnerstag litt, dem mag Patrick Langs Einschätzung Hoffnung geben: „Ich gehe davon aus, dass es in diesem Jahr nicht mehr heißer wird“, sagte er am Freitag aufgrund seiner und andere Daten.