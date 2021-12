Noch drei Daa, ihr Kinnercher, un es Chrischkinnche bringt die Geschenke. Jo, ich weeß, heit kommt’s per Netflix un losst die Geschenke vun Amazon besorche, awwer es is immer noch e schbannendie Zeit, ah wann die Kerze am Weihnachtsbaam elekdrisch sinn. Ich will ah garnet demit anfange, wie viel scheener des alles in meiner Kindheit gewest is.

Moment! Die Geschicht, wie ich es Chrischkinnche bei uns im Schrank entdeckt hab, die vezähl ich eich dabber noch. Also des war so: Immer wenn enns in de Familie krank war, hat mei Muddie e Buch vorgeholt un drin geles, wie mer widder gesund werd. Anschließend hat se des Buch im Kischeschrank veschdeckelt, awwer net guud genunk fer e Lauser wie mich. Ich konnt grad lese un hab mi’m Tiddel mei Mieh gehat: „Ratgeber in gesunden und kranken Tagen“.

E Bobbelche wie e klennes Kätzje

Ich hab glei entdeckt, was des Geheimnis an dem Buch is: Uff de Inneseit die Figur vun enner Fraa, die mer ausenanner falde kann. Ich hab meine Aue net getraut: Vun enner naggische Fraa! Des war fer e Sechsjährischer, der vun nix kee Ahnung hat, schunn arisch. Awwer es kommt noch besser: Ich hab de Körper vun dere Naggische uffgeklappt, Schdick fer Schdick, un se innewensisch schdudiert, es Herz, die Lung, die Gedärm. Un dann die nächschd Iwweraschung: Ganz zum Schluss hinner all dem Gewusel bin ich uff ebbes geschdoß, was do net hingehört, e Bobbelche, des sich wie e klennes Kätzje mit geschlossne Aue zammekuschelt, im Gesichdche e ganz zardes Lächle, als wenns sich iwwer mich luschdich mache dääd.

Ich war de Ochs vorm Bersch: Was hat des Kinnche do im Bauch vun dere Fraa se bedeide? Nimmande hab ich frooe kenne, net mei Muddie un net die Oma, die mer sunsch als die Welt erklärt hann, weil des Buch jo fer mich vebott war. De Hernkaschde hab ich mer vebroch, ich bin net dehinner komm. Bis an de Weihnachde!

Ich hab des Buch nimmie angeriehrt

Ich hab wie immer Daa fer Daa die Fenschdercher an meim Adventskalenner uffgemacht. Un wie ich beim Heilische Owend ankomm, is do es Bildche mit de Maria, mi’m Josef un de Kripp. Un in de Kripp leid es Jesuskind, die Aue zwar weit uff, awwer ganz gemiedlich ins Schdroh gekuschelt wie e klennes Kätzje. Wie’s Kinnche im Bauch vum Klappweib im veboddene Buch! So ganz Bescheid hab ich jetzat noch immer net gewisst, awwer es war jo die Zeit, wo sowieso alles geheimnisvoll un wunnderbar is, un desweje hab ich des enfach so akzebdiert: Es Johr iwwer hat sich es Chrischkinnsche in dem Buch in unserm Kischeschrank veschdeckelt. Un wollt dort beschdimmt net geschdört werre. Also hab ich mich dran gehall un des Buch nimmie angeriehrt.