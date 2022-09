„Kauf ein, wo Du lebst“ heißt das Motto beim Heimat-Shopping, das vom Stadtmarketing in der Innenstadt mit kleinen Geschenken beworben wurde. Kriminelle Elemente haben dieses Motto in der Nacht zum Samstag abgewandelt in: „Klau, wo es geht“.

Diebe sind um Punkt 4.44 Uhr an einem italienischen Markthändler-Stand auf dem Alexanderplatz mehrere italienische Salamiwürste geklaut. Mit dem Satz: „Sie sind nun doch gekommen!“ hatte sich Citymanagerin Petra Stricker am Freitag noch gefreut, dass die kleine Gruppe italienischer Standbetreiber mit Oliven, Brot, Salami und Käse trotz Corona-Dezimierung und hohen Benzinpreisen nach Zweibrücken zum verkaufsoffenen Wochenende gekommen ist . Der Besuch der Italiener war bis vor wenigen Tagen noch unklar. Und obwohl die italienischen Händler laut Stricker „mal wieder Regen im Gepäck“ hatten, freuten sich Stadtmarketing und auch der ein oder andere Stammkunde auf die Feinkoststände. Der Diebstahl in der Nacht wurde übrigens von einer Webcam des Standbetreibers aufgezeichnet, daher wusste dieser den genauen Zeitpunkt. „Und das trotz Security“, ärgerte sich am Samstag Citymanagerin Stricker. Anzeige bei der Polizei sei erstattet, Zeugen sollen sich bitte dort melden.

Dies ist nicht der erste derartige Vorfall. Bereits vor drei Jahren wurden französische Markthändler nachts bestohlen. Ebenfalls vor einem verkaufsoffenen Sonntag wurden an einem Marktstand auf dem Schlossplatz eingelegte Oliven und Marmeladen gestohlen und an zwei Ständen die Auslagen geplündert. „Das ist unfassbar, die französischen Standbetreiber sind unsere Gäste“, sagte Stricker damals. Auch am Samstag war sie fassungslos über den nächtlichen Salami-Diebstahl.