Im Stadtbauamt müssen zur Jahreshälfte zwei wichtige Posten neu besetzt werden: Der stellvertretende Amtsleiter Harald Ehrmann geht zum 1. August in Rente, der Abteilungsleiter Hochbau, Rudolf Hartmann, bereits zum 1. Juli. Wie Stadtpressesprecher Jens John auf Anfrage sagte, ist die Nachfolge für beide noch nicht geregelt. Stadtplaner Ehrmanns Stelle sei ausgeschrieben, demnächst liefen Vorstellungsgespräche. Hartmanns Stelle soll baldmöglichst ausgeschrieben werden, so John.

Zum 1. Juli geht bei der Stadtverwaltung auch der stellvertretende Kämmerer Bruno Maier in den Ruhestand, der die Kämmerei kommissarisch leitet, seit Kämmerer Julian Dormann im Sommer vergangenen Jahres die Stadt verlassen hat. Laut John soll auch Maiers Stelle so schnell wie möglich nachbesetzt werden. Für Dormann ist immer noch keine Nachfolge gefunden. Hier gehe es demnächst in die nächste Ausschreibungsrunde, so John.

Zwei führende Positionen in der Verwaltung werden laut John nächstes Jahr frei: 2025 gehen Ordnungsamtsleiter Klaus Stefaniak sowie die stellvertretende Kultur- und Verkehrsamtsleiterin Charlotte Glück, die auch das Stadtmuseum leitet, in den Ruhestand.