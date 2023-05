Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 5. November 1775 starb Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken. Er hat das kulturelle Zweibrücken so stark geprägt wie kein Herrscher vor ihm und keiner nach ihm. Sein wichtigster Helfer war der Hofmaler und Kurator Christian von Mannlich, dem der Zweibrücker Autor Wolfgang Ohler sein neues Buch „Falschgold oder Theater im Schloss“ widmet. Es ist noch nicht erschienen. Als Vorabdruck bringen wir das Kapitel „Der Tod des Herzogs“.

Sie überquerten den Kanal auf einem schmalen Holzsteg, hielten in der Mitte an und schauten über das Geländer in das fließende Wasser. Mannlich zeigte mit ausgestrecktem