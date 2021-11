Ja, es stimmt: Der Einzelhandel hat seit Corona gelitten wie ein Hund. Es hat vor allem die kleinen Geschäfte getroffen, die man auch in unserer Fußgängerzone findet. Ja, es stimmt: Die Menschen wollen nach anderthalb Jahren des Verzichts endlich wieder ein normales Weihnachtsfest feiern. Sie wollen es sich zu Hause schön machen, sie wollen Deko und Geschenke einkaufen. Ein verkaufsoffener Sonntag kommt da wie gerufen.

Aber es hat keinen Zweck. Professor Lehr von der Uni Saarbrücken modelliert seit Beginn der Corona-Krise deren Verläufe. Seine Prognosen waren bisher ganz nah an der folgenden Wirklichkeit. Professor Lehr lässt keinen Zweifel: Wir können die vierte Corona-Welle jetzt nur noch mit einem Lockdown brechen. Je später er kommt, desto härter wird er ausfallen.

Die Politik hat Corona seit der Wahl laufen lassen

Die Politik hat seit der Bundestagswahl die Hände in den Schoß gelegt und Corona laufen lassen. Wenn wir die heftigste Welle seit Ausbruch der Pandemie nun noch brechen wollen, dann müssen wir Kontakte radikal reduzieren. Verkaufsoffene Sonntage, wie sie morgen überall in der Region angeboten werden, auch in Zweibrücken, Homburg und Neunkirchen, tragen zur Durchseuchung bei. Die Leute begegnen sich ja in geschlossenen Räumen. Es wird eng. Da wäre ein Weihnachtsmarkt, der sich im Freien abspielt, zehnmal ungefährlicher.

Den Zweibrücker Weihnachtsmarkt hat man abgesagt. Aus Vernunft. Den verkaufsoffenen Sonntag lässt man laufen. Aus Unvernunft.