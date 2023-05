Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Natürlich ist er eine Komödie, der erste Spielfilm komplett auf Saarländisch. Er wurde auch querbett im Saarland gedreht. Der Bexbacher Regisseur Thomas Scherer (31) will „Unter Tannen“ bundesweit ins Kino bringen. Mit Untertiteln. Am Freitag läuft er in Homburg an.

„Gunn dach, ich hann gesindischd, Herr Parrer“. „Das hann ich mir gedenkt, schwätz offe.“ So fängt „Unter Tannen“ an. Haben Sie schon mal einen