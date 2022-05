Beim „Finaltag der Amateure“ am Samstag, 21. Mai, machen die beiden Fußball-Regionalligisten FC Homburg und SV Elversberg den Saarland-Pokalsieger unter sich aus. Das Endspiel wird im Saarbrücker Ludwigspark-Stadion ausgetragen. Im Halbfinale setzte sich der FC Homburg am Donnerstagabend, 5. Mai, mühsam beim designierten Saarlandliga-Meister und Oberliga-Aufsteiger SV Auersmacher mit 2:1 (0:1) durch. Die Elversberger hatten ihr Halbfinale bereits am 27. April beim Saarlandligisten Rot-Weiß Hasborn mit 3:0 (0:0) gewonnen. Der Endspielsieger qualifiziert sich für die erste Hauptrunde im DFB-Pokalwettbewerb.