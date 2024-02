Es ist laut der Stadt Saarbrücken das weltweit einzige mobile Riesenrad, das 50 Meter hoch ist. Ursprünglich sollte das Riesenrad „Jupiter“ nur bis Anfang Januar für den Christkindlmarkt auf dem Saarbrücker Tbilisser Platz am Staatstheater bleiben. Weil es bei den Besuchern aber so gut ankam, konnte man sich in seinen 36 Gondeln bis zum vergangenen Wochenende in luftige Höhen schwingen und Saarbrücken aus einer Höhe von rund 50 Metern bewundern. Damit ist es nun aber vorbei: Am Montag hat der Abbau von „Jupiter“ begonnen. Bis Dienstagvormittag soll das Rad komplett aus dem Saarbrücker Stadtbild verschwunden sein, wie Arbeiter vor Ort mitteilten. Nun wird das mobile Riesenrad weiterwandern. Am 3. März wird es sein neues vorübergehendes Zuhause im baden-württembergischen Konstanz finden.