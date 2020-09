Im Zusammenhang mit dem am vergangenen Wochenende positiv auf das Coronavirus getesteten Schüler der berufsbildenden Schule sind – Stand Freitag – zwei weitere Personen mit dem Virus infiziert. Neben einem weiteren Familienmitglied ist nach Angaben der Kreisverwaltung auch eine Mitschülerin betroffen. Da sich beide Personen nach dem Wochenende in Quarantäne befanden, beeinflussen die Ergebnisse den Unterricht an der Schule nicht. Weiter teilte die Kreisverwaltung mit, dass mittlerweile alle betroffenen Lehrer aus der Quarantäne entlassen sind. Unter der Woche wurden alle der rund 30 Kontaktpersonen des Schülers getestet. Die letzten Ergebnisse werden für Montag erwartet. Damit sind in Zweibrücken aktuell sieben Fälle aktiv. Je einen aktiven Fall gibt es in Pirmasens und in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben.