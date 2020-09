Ein Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) Neustadt ist positiv auf Corona getestet worden. Das teilte die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Montag mit. Der Schüler habe zuletzt am 15. September die Schule besucht und sei in häuslicher Isolation. 28 Schüler sowie ein Lehrer stehen als enge Kontaktpersonen unter Quarantäne – bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt zu dem Schüler. Sie werden zusätzlich in Kürze vom Gesundheitsamt getestet. Für alle übrigen Schüler an der BBS läuft der Unterricht regulär weiter. Es ist der zweite bekannte Corona-Fall an der BBS innerhalb eines Monats. Beim Fall zuvor waren alle 32 Kontaktpersonen negativ getestet worden.

Negative Tests an Realschule plus

Negativ sind auch alle Corona-Testergebnisse von den Schülern und Lehrern, die Kontakt zu einem positiv getesteten Schüler an der Georg-von-Neumayer-Realschule plus Neustadt hatten. 60 Kontaktpersonen hatte das Gesundheitsamt ermittelt. Sie stehen weiter unter Quarantäne bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt, falls sie wider Erwarten doch noch Symptome entwickeln sollten. Bei Fragen können sich Schüler oder Eltern beider Schulen per E-Mail an das Gesundheitsamt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de

Aktuelle Zahlen

Seit Freitag sind im Landkreis Bad Dürkheim fünf Neuinfektionen hinzugekommen, in der Stadt Neustadt zwei. Somit sind im Kreis aktuell neun Fälle bekannt, in der Stadt sieben. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 370 beziehungsweise 149 Menschen mit Covid-19 infiziert. Auch der Landkreis Südliche Weinstraße meldet seit Freitag drei neue Fälle. Dort gab es bislang 186 Infektionen.