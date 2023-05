Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Zweibrücken sind laut Statistischem Landesamt sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal 2020 nicht mehr Personen gestorben als im gleichen Zeitraum der Jahre 2016 bis 2019.

In ganz Rheinland-Pfalz sind in der ersten Jahreshälfte 2020 zwar weniger Personen gestorben als im Jahr zuvor, im Vergleich mit den vergangenen fünf Jahren starben aber in der Zeit von Ende März