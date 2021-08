Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Dienstag 37 Corona-Neuinfektionen. In der Stadt bekamen fünf Menschen einen positiven Corona-Bescheid, im Landkreis kommen 22 Infektionen hinzu und in Pirmasens zehn. Von den neuen Fällen waren bereits fünf Personen aus der Verbandsgemeinde Rodalben sowie eine aus der Stadt in häuslicher Quarantäne. Bei fünf weiteren Neuinfektionen handelt es sich um Reiserückkehrer, das Gesundheitsamt ermittelt hierzu nun die Infektionsketten. Die Inzidenz steigt damit in der Stadt auf 49,7, im Landkreis beträgt sie 36,4 und in Pirmasens 37,3. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Covid-19-Erreger infiziert haben, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Aktuell sind in Zweibrücken 25 Menschen aktiv mit dem Virus infiziert, in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und Zweibrücken-Land ist es je eine. Seit Auftreten des Virus im Frühjahr vergangenen Jahres haben sich in der Südwestpfalz insgesamt 5096 Menschen mit dem Virus infiziert, 148 sind verstorben.

