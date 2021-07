Das Landesuntersuchungsamt hat am Donnerstag für die Südwestpfalz fünf neue Covid-19-Fälle gemeldet – vier in Pirmasens und ein Fall in Zweibrücken. In Pirmasens liegt die Inzidenz damit bei 20, in Zweibrücken bei neun und im Landkreis bei drei. Mit dem neuen Fall sind in Zweibrücken aktuell acht Personen mit dem Virus infiziert.