Im Kreistag des Saarpfalz-Kreises haben die beiden Fraktionen von SPD und CDU ihre Vereinbarung von 2019 umgesetzt, zur Mitte der Legislaturperiode die Reihenfolge der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten durchzutauschen. Am Montagabend, 31. Januar, folgte der Kreistag dem entsprechenden Vorschlag seiner beiden größten Fraktionen, die jeweils zehn Mandate in dem Gremium besetzen. Vereinbarungsgemäß rückt der bisherige Zweite Beigeordnete Markus Schaller (Homburg, CDU) in die Position des Ersten Beigeordneten auf. Dieter Knicker (Homburg, SPD) geht den umgekehrten Weg. Hans Jürgen Domberg aus Gersheim (Grüne) bleibt unverändert Dritter Beigeordneter. Aufgabe der Kreisbeigeordneten ist es, den Landrat Theophil Gallo (SPD) bei dessen Verhinderung in der vom Kreistag festgelegten Reihenfolge zu vertreten.