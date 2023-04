Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Classic Rocks Pop! Dieses Motto ist Programm bei den Auftritten des Chronatic Quartets. Das konnten die knapp 200 Besucher ihres Konzertes im Park des Römermuseums in Schwarzenacker am Donnerstag erleben. Und sie erfuhren, was Mozart mit Beethoven und Abba gemein hat.

Ihre Stücke tragen Namen wie „Abbadeus“, „Tribute to Elise“ und „Rondo Mondiale“. Ausflüge in die Welt der Oper unternahmen Geiger Tobias Paulus, Pianist Benedikt