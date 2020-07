Nach neun Jahren verlässt der Capito-Store, ein Geschäft für Bürobedarf, die Hallplatz-Galerie. Die vier Mitarbeiter, darunter zwei mit Beeinträchtigung, werden alsbald einige Meter weiter die Pforten wieder öffnen.

Die Heinrich-Kimmle-Stiftung betreibt den Capito-Store über ihr Pirminius-Werk. Stiftungsvorstand Marco Dobrani bestätigte Informationen dieser Zeitung, wonach der Capito-Store umziehen wird. Neuer Standort wird das Gebäude in der Hauptstraße 100 unmittelbar am Schwarzbach sein – direkt neben dem Restaurant Joni’s. „Wir haben noch keinen genauen Termin, peilen aber Mitte September an“, sagte Dobrani.

Mit möglichen Plänen der neuen Hallplatz-Galerie-Eigentümer habe der Umzug nichts zu tun. Es sei viel einfacher: „Der Mietvertrag lief aus, und die Ladenfläche in der Hallplatz-Galerie war für unsere Bedürfnisse zu klein“, schildert der Stiftungsvorstand. Auf den knapp 120 Quadratmetern Fläche in der Hallplatz-Galerie fehlte es an Lagerraum und einem Sozialraum für Pausen. „Das war letztlich ausschlaggebend, eine neue Immobilie zu suchen“, so Dobrani. Der neue Standort nur wenige Meter weiter erfülle die gewünschten Kriterien: die Verkaufsfläche beträgt 145 Quadratmeter, und es gebe Nebenräume mit nochmals knapp 60 Quadratmetern.