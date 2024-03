Torreiche Duelle prägten die C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West an diesem Spieltag. Der bisherige Spitzenreiter gab den Auswärtssieg unter beinahe dramatischen Umständen aus der Hand. In der Weststaffel tat sich der Tabellenführer SV 53 Rodalben arg schwer und siegte denkbar knapp in Ludwigswinkel.

C-Klasse West

SG Contwig/Stambach - TuS Wattweiler 4:2. Bereits nach drei Spielminuten brachte Luca Lahm die Gastgeber in Führung, das 1:0 war zugleich der Pausenstand. Im zweiten Durchgang legte Niklas Frick nach (54.), ehe Leon Heilmann in der 64. Minute den Anschluss für die Gäste herstellte. Allerdings entschieden der erneute Treffer von Luca Lahm (75.) und das 4:1 durch Moritz Scherthan (80.) die Partie in der Schlussphase. So blieb der verwandelte Strafstoß von Sören Igel zum 4:2-Endstand aus Sicht des TuS Wattweiler letztlich nur Ergebniskosmetik.

SG Maßweiler-Höhmühlbach II - SV Großsteinhausen II 0:2. Das intensiv geführte Kellerduell verlief lange Zeit ohne besondere Höhepunkte, so fielen die Treffer zum Sieg des SV Großsteinhausen II erst spät in der Partie: Lukas Schön (76.) und Andreas Krämer (90.) trafen zum 2:0 in der Fremde.

SV Ixheim U23 - TSG Mittelbach-Hengstbach 5:4. Die Hausherren starteten gut in die Partie und führten dank der Treffer von Majd Tabbouche (11.) und David Ruban (16.) früh mit 2:0. Nach 35 Spielminuten gelang Abdullah Samandari der Anschlusstreffer, allerdings stellte der Ixheimer Torjäger Theodoros Kaltsidis noch vor der Pause den alten Abstand wieder her, mit dem 3:1 ging es in die Kabinen. Auch nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Begegnung unterhaltsam, so gelang dem Gast nach 70 Minuten durch den verwandelten Elfmeter von Durmus Demirel (59.) und den Treffer von Mohamad Alziab (70.) der zwischenzeitliche Ausgleich. Allerdings traf in Minute 74 erneut Theodoros Kaltsidis zur abermaligen Führung der Gastgeber. Die Antwort der Gäste ließ jedoch erneut nicht lange auf sich warten: Durmus Demirel verwandelte den zweiten Elfmeter im Spiel und stellte auf 4:4. Den Schlusspunkt im Torfestival setzte Michael Rauf (82.), der der U23 des SV Ixheim schließlich den Heimsieg bescherte.

SV Martinshöhe II - SV Hornbach 4:4. Bereits nach sechs Minuten lag der Tabellenführer aus Hornbach in Front, Joschua Doll erhöhte unmittelbar im Anschluss (7.). Die Hausherren fanden jedoch zügig eine Antwort, so verkürzte Steffen Theis in der zwölften Spielminute. Erneut Joshua Doll war es jedoch, der den alten Abstand wieder herstellte (30.) und den Gästen die 3:1-Pausenführung besorgte. Nach dem Seitenwechsel konnte Pascal Wallad dann die Führung des Primus ausbauen (53.). Obwohl der SV Martinshöhe II somit mit dem Rücken zur Wand stand, gab er sich zu keinem Zeitpunkt auf. Diese Einstellung wurde belohnt, da die Aufholjagd durch die beiden Treffer von Marc-Adriano Grigoli (60., 90.+1) und dem Tor von Christopher Arzt (72.) mit einem Punktgewinn belohnt wurde.

SG Knopp/Wiesbach - FC Kleinsteinhausen 2:0. Zeqir Begu brachte die Gastgeber in der 20. Spielminute in Führung. Die zwar umkämpfte, dennoch fair geführte Partie gestaltete sich lange Zeit offen, jedoch zunächst ohne weitere Tore. Der von Leonard Hadasch verwandelte Foulelfmeter in der 70. Minute sorgte in der Partie für die Vorentscheidung. Somit marschiert die SG Knopp/Wiesbach weiterhin souverän durch die Liga.

SG Thaleischweiler-Fröschen II - SG Wallhalben/Mittelbrunn abgesagt.

C-Klasse Ost

SpVgg Ludwigswinkel - SV 53 Rodalben 0:1. Trotz einer starken Leistung der Gastgeber reichte es gegen den Tabellenzweiten nicht zu einem Remis, das dem Spielverlauf entsprechend gerecht gewesen wäre. Das Tor des Tages fiel fast pünktlich mit dem Pausenpfiff. Adrian Kilb hatte getroffen.

TuS Rumbach - SV Trulben II 2:0. Paul Langenberger brachte den TuS im ersten Spielabschnitt in Führung. Der Heimsieg war mit dem Tor von Nils Meyer schließlich unter Dach und Fach.

FC Hengsberg - SG ASV Glashütte/SG Eppenbrunn II 0:6. Im ersten Spielabschnitt mischte das Heimteam noch mit, nutzte aber seine Chancen nicht. Besser machten es die Gäste, die nach der 2:0-Pausenführung von Fabian Speiser (15.) und Florian Barzen (38.) im zweiten Abschnitt noch vier Treffer nachlegten. Zum letztlich halben Dutzend erhöhten Denis Hach (50.), Dominik Steinmetz (70.) und Jan Foland (82. und 88. Minute).