Es war reines Glück, dass es nach einer Brandstiftung am 29. Oktober 2022 in der Fruchtmarktstraße, im Café Rücker, nicht zu Verletzten, gar Toten, kam. Laut Staatsanwaltschaft war es eine Brandstiftung im zweiten Versuch. Der Täter kommt davon.

Am 29. Oktober, einem Samstag, war um 5.22 Uhr am Morgen der Brand eines an der Rückseite des Café Rücker geparkten Kleinwagens gemeldet worden. Als erste Einheiten der Feuerwehr