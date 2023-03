Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Knopp/Wiesbach schießt sich eindrucksvoll an die Tabellenspitze, Battweiler kommt nach holprigem Start in Fahrt und Rieschweiler II schwächelt nach überraschendem Saisonbeginn. Die bisherige Runde verlief für die drei Bezirksligisten aus der Region Zweibrücken höchst unterschiedlich. In die im März beginnende Auf- beziehungsweise Abstiegsrunde gehen aber alle mit viel Optimismus und zum Teil mit personellen Verstärkungen.

Der überraschende Saisonstart mit zwei Siegen und zwei Unentschieden der zweiten Mannschaft der SG Rieschweiler sorgte für Aufsehen. Danach lief es „durchwachsen“,